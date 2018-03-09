Фавро напишет сценарий сериала о «Звездных войнах»

Актер и режиссер Джон Фавро займется сценарием игрового сериала по сюжету "Звездных войн". Американская кинокомпания Lucasfilm разрабатывает новый сериал по "Звездным войнам" для стримингового сервиса Disney

"Если бы мне сказали лет в 11, что я буду рассказывать истории "Звездных войн", я бы в это не поверил. Не могу дождаться, чтобы начать захватывающую работу над проектом!", — комментирует Джон. Дата релиза и детали сюжета проекта и его связи с фильмами популярной космической франшизы не разглашаются.

У Фавро уже есть опыт работы со вселенной "Звездных войн". Он участвовал в создании анимационного сериала "Звездные войны: Война клонов", кроме того, он озвучивал одного из персонажей фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории".