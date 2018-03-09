Маккензи Дэвис сыграет в новом «Терминаторе»

Фото: Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"

Звезда фантастических фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "Марсианин" станет героиней "Терминатора 6". Какого именно персонажа предстоит сыграть актрисе, пока неизвестно. Однако, как уверяют зарубежные СМИ, героиня Дэвис должна стать "лицом перезапущенной франшизы", как Сара Коннор

Шестой фильм о терминаторе станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей.

Недавно Шварценеггер заявил, что съемки новой картины стартуют в начале этого лета и завершатся в октябре.