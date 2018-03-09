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Маккензи Дэвис сыграет в новом «Терминаторе»
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Маккензи Дэвис сыграет в новом «Терминаторе» 

Рамблер 9 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Бегущий по лезвию 2049"
Звезда фантастических фильмов "Бегущий по лезвию 2049" и "Марсианин" станет героиней "Терминатора 6". Какого именно персонажа предстоит сыграть актрисе, пока неизвестно. Однако, как уверяют зарубежные СМИ, героиня Дэвис должна стать "лицом перезапущенной франшизы", как Сара Коннор.
Шестой фильм о терминаторе станет продолжением "Терминатора 2: Судный день" и проигнорирует события предыдущих трех частей.
Снимать картину будет режиссер Тим Миллер, создатель же "Терминатора" Джеймс Кэмерон участвует в проекте в качестве продюсера. Роль Терминатора Т-800 снова исполнит Арнольд Шварценеггер, кроме того, в создании фильма примет участие Линда Хэмилтон.
Недавно Шварценеггер заявил, что съемки новой картины стартуют в начале этого лета и завершатся в октябре.
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