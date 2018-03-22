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Два украинских канала получили предупреждения из-за «Иронии судьбы»
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Два украинских канала получили предупреждения из-за «Иронии судьбы» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Украинские каналы «Интер» и СТБ получили предупреждения Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, сообщает Liga.net.
Поводом стала трансляция в декабре 2017 года — январе 2018 года фильмов с участием актеров, внесенных в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.
Внеплановые проверки были проведены в ответ на обращение Службы безопасности Украины и граждан Украины.
Например, «Интер» показывал ленты «Москва слезам не верит» с участием Олега Табакова и «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Валентины Талызиной.
СТБ демонстрировал картины «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» с участием Натальи Варлей, «Ирония судьбы, или С легким паром!» с участием Валентины Талызиной, «Москва слезам не верит» с участием Олега Табакова и «Любовь и голуби» с участием Александра Михайлова.
Ранее сообщалось, что «Кавказская пленница» стала поводом еще для одной проверки украинского канала.
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