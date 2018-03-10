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Дикая и прекрасная: 5 фильмов с Оливией Уайлд
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Дикая и прекрасная: 5 фильмов с Оливией Уайлд 

Журнал ОК! 10 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Гонка"
Стать актрисой Оливия Уайлд решила в юности, когда училась в школе-интернате и посещала постановки местного театра. Начав свою карьеру в качестве помощницы по подбору актеров, вскоре она стала получать небольшие роли в кино. Сериалы «Одинокие сердца» и «Доктор Хаус» сделали Оливию знаменитой, и теперь она желанная гостья на съемочных площадках блокбастеров.

«Гонка»

70-е годы, золотой век гонок «Формулы-1». Джеймс Хант (Крис Хемсворт) — безбашенный гонщик, Ники Лауда (Даниэль Брюль) — гений по части машин. Они непримиримые соперники. Каждый хочет доказать, что лучше другого. Но гонки и смерть идут рука об руку. Каждый год участники погибают на трассе. Что, если ценой победы станет сама жизнь?

«Альфа Дог»

Фильм Ника Кассаветиса («Дневник памяти», «Мой ангел-хранитель») основан на реальной истории преступника Джесси Джеймса Голливуда. Герой картины Джонни Трулав — преуспевающий наркоторговец, жизнь которого — сплошное развлечение. Всего за сутки его жизнь рушится, одно преступление тянет за собой другое, и вот Джонни — самый молодой преступник в розыскном списке ФБР.

«Слова»

Рори Дженсен (Брэдли Купер) мечтает стать писателем. Творчество дается ему с трудом, а произведения не пользуются спросом. Рори нужно чем-то зарабатывать на жизнь, но от своей цели он тоже не готов оказаться. Однажды в старинном портфеле Рори находит рукопись и решает издать ее под своим именем. Книга становится бестселлером… и тут появляется настоящий автор.

«Люди как мы»

У молодого бизнесмена Сэма сложные отношения с отцом, и когда тот умирает, Сэм даже не является на его похороны. Однако узнает, что по завещанию ему полагается коллекция виниловых пластинок и поручение: передать 150 тысяч долларов наличными некоему Джошу Дэвису. Сэм отправляется на поиски Джоша и находит… сестру!

«Трон. Наследие»

Поиски отца, Кевина Флинна, приводят Сэма Флинна в кибервселенную, где он вынужден принять участие в гладиаторских боях. Он побеждает двоих соперников, но впереди ждет еще более сложное испытание. Кворра (Оливия Уайлд) помогает Сэму избежать опасности и помогает встретиться с отцом. Вместе они попытаются свергнуть киберклона Кевина, который захватил власть над системой.
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