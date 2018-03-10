Гринч заговорил голосом Шерлока

Фанаты непревзойденного Шерлока счастливы — в сети появилось короткое видео еще только ожидающего премьеры нового мультфильма о проказнике Гринче, которого озвучил Бенедикт Камбербэтч

Все наверняка помнят, кто такой зеленый Гринч, пытавшийся украсть рождество. История повторится уже в этом ноябре, а пока в интернете можно посмотреть почти трехминутный ролик, который покажет, что любивший напакостить, в душе очень несчастный, Гринч не слишком поменялся.

Поклонники Камбербэтча, конечно, больше были бы рады кадрам со съемок очередного сезона "Шерлока", но и такой встрече с любимым актером, а точнее, с его голосом, они тоже рады.