Стало известно имя нового сценариста «Звездных войн»

Стало известно, кто станет новым сценаристом и исполнительным продюсером телевизионного сериала "Звездные войны". Им оказался актер и режиссер Джон Фавро

Знаменит Фавро уже многими успешными картинами: он работал с проектами для Дисней, снимал две части "Железного человека" и "Книгу джунглей". В качестве актера Джон участвовал в ленте "Звездные войны: Война клонов".

Известно, что актер и продюсер уже подписал контракт на разработку сценария к сериалу по мотивам "Звездных войн". Также отмечается, что Фавро планирует заняться игровой версией "Короля льва".