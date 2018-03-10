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Стало известно имя нового сценариста «Звездных войн»
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Стало известно имя нового сценариста «Звездных войн» 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Стало известно, кто станет новым сценаристом и исполнительным продюсером телевизионного сериала "Звездные войны". Им оказался актер и режиссер Джон Фавро.
Знаменит Фавро уже многими успешными картинами: он работал с проектами для Дисней, снимал две части "Железного человека" и "Книгу джунглей". В качестве актера Джон участвовал в ленте "Звездные войны: Война клонов".
Известно, что актер и продюсер уже подписал контракт на разработку сценария к сериалу по мотивам "Звездных войн". Также отмечается, что Фавро планирует заняться игровой версией "Короля льва".
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