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Взрослое кино: знаменитости, снимавшиеся в порно
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Взрослое кино: знаменитости, снимавшиеся в порно 

Anews 13 марта 2018
Фото: Anews
Сейчас эти звезды являются достаточно известными и почитаемыми, имея толпы поклонников. Однако на начальных этапах своей карьеры им приходилось сниматься в достаточно пикантных кинокартинах, о чем сами они стараются не вспоминать.

Сандра Буллок

Трудно поверить, что эта голливудская звезда успела сняться во взрослом кино. Однако в начале карьеры, когда актриса лишь начинала свой путь, ей доводилось участвовать в порно-сценах. Уже будучи известной Буллок наняла частного детектива, который сумел отыскать компрометирующие материалы, после чего они были уничтожены.

Деми Мур

Мы знаем эту актрису по ряду запоминающихся киноработ, но и она в начале своего творческого пути появлялась в проектах с эротическим уклоном. Кроме того, тогда звезда использовала свое реальное имя — Деметрия Гайнс. В интернете все еще остались «улики» ее «темного прошлого».

Джеки Чан

Весьма неожиданный участник перечня, но все же даже этому обаятельному герою боевиков и комедий доводилось зарабатывать «телом». В частности, он появился в откровенной кинокартине «Все в семье», но сам Джеки Чан не стыдится такого опыта, отмечая, что тогда ему пришлось сниматься с порнозвездой из Гонкога.

Камерон Диаз

Сейчас актриса является прилежным членном общества, выпуская книги о здоровых привычках, а зритель знает ее преимущественно благодаря комедиям и драмам. Однако до дебюта в большом кино звезде нередко приходилось принимать участие в эротических съемках, а еще она мелькала в фильме садомазохистского уклона, снимки из которого можно легко найти в сети.

Хелен Миррен

Обладательница «Оскара» и известная актриса в прошлом снималась в откровенном фильме, где ей пришлось заниматься оральным сексом как с мужчиной, так и с женщиной. Впрочем, сама звезда не стесняется этого и не пытается стереть воспоминания об этом проекте.

Роберт Де Ниро и Жерар Депардье

Два этих актера оказались на одной строчке, поскольку вдвоем снимались в одном откровенном проекте. В начале своей карьеры еще молодые артисты появились в одной постельной сцене, когда вдвоем ублажали одну женщину.

Арнольд Шварценеггер

Это спорный участник рейтинга, поскольку непосредственных доказательств того, что «Железный Арни» светился в порно, нет. Однако в прессе долгое время ходят слухи о том, что в молодости будущий актер не брезговал участвовать в фильмах для взрослых. В пользу этого говорят и многие фотосессии эротической направленности, сделанные в те годы.
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