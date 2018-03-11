«Обитель зла» готовят к перезапуску

Работа над новой частью «Обители зла» продолжается, франшизу активно готовят к перезапуску.

Компания Constantin подтверждает, что новая картина скоро выйдет в прокат, но договориться об участии в съемках с Милой Йовович не удалось. В качестве причины представители кинокомпании названии завышенные требования звезды к гонорару. Как объяснили в компании, кассовые сборы вряд ли позволят обеспечить такое вознаграждение актрисе.

При этом сама Мила Йовович не верит в успех новой картины.