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«Обитель зла» готовят к перезапуску
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«Обитель зла» готовят к перезапуску 

Рамблер 11 марта 2018
Работа над новой частью «Обители зла» продолжается, франшизу активно готовят к перезапуску.
Однако среди участников нет ни сценариста предыдущих частей Пола Андерсона, ни главной героини Милы Йовович. Отвечает за процесс Джеймс Ван, один из «Пилы», «Заклятия» и «Астрала».
Компания Constantin подтверждает, что новая картина скоро выйдет в прокат, но договориться об участии в съемках с Милой Йовович не удалось. В качестве причины представители кинокомпании названии завышенные требования звезды к гонорару. Как объяснили в компании, кассовые сборы вряд ли позволят обеспечить такое вознаграждение актрисе.
При этом сама Мила Йовович не верит в успех новой картины.
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