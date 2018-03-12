Роберт Дауни-младший одарил коллег по «Мстителям»

Знаменитый актер давно славится своей щедростью и в очередной раз подтвердил это.

Всего через несколько месяцев в прокат выходит фильм «Мстители: Война бесконечности». Ждать осталось недолго. В самой масштабной картине Marvel будут задействованы все персонажи киновселенной, чтобы снова победить зло и спасти мир.

Роберт Дауни-младший, который, по неподтвержденным пока слухам, покидает проект, решил сделать подарки всем членам съемочной группы, чья работа остается за кадром.

В знак благодарности и признательности он подарил каждому персональный режиссерский стул с посланием от Тони Старка

К слову, создатели упоминали, что новый фильм может стать последним для многих героев вселенной Marvel, но без уточнения имен. Сам Роберт Дауни-младший также говорил, что его контракт истекает.