Ещё
Роберт Дауни-младший одарил коллег по «Мстителям»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роберт Дауни-младший одарил коллег по «Мстителям» 

Рамблер 12 марта 2018
Знаменитый актер давно славится своей щедростью и в очередной раз подтвердил это.
Всего через несколько месяцев в прокат выходит фильм «Мстители: Война бесконечности». Ждать осталось недолго. В самой масштабной картине Marvel будут задействованы все персонажи киновселенной, чтобы снова победить зло и спасти мир.
Роберт Дауни-младший, который, по неподтвержденным пока слухам, покидает проект, решил сделать подарки всем членам съемочной группы, чья работа остается за кадром.
В знак благодарности и признательности он подарил каждому персональный режиссерский стул с посланием от Тони Старка.
К слову, создатели упоминали, что новый фильм может стать последним для многих героев вселенной Marvel, но без уточнения имен. Сам Роберт Дауни-младший также говорил, что его контракт истекает.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение