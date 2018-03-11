Российский фильм получил награду в Копенгагене 

На международном кинофестивале в Копенгагене отметили фильм "Красный" режиссера Николая Саркисова.
Лента завоевала победу в номинации "Лучший экшн-фильм". Действие картины разворачивается на юге России в 1920-е годы. Сюжет закручен вокруг отношений бывшей дворянки, красного комиссара и казака, жизни которых оказываются непостижимым образом связаны.
Главную женскую роль сыграла Ирина Антоненко, обладательница титулов "Мисс Екатеринбург-2009" и "Мисс Россия-2010".
Кстати, в качестве продюсера дебютировал Сергей Саркисов, президент «Ресо-Гарантия» и отец режиссера Николая Саркисова.