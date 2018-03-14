Суд прекратил дело об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»

«Сыктывкарский городской суд пришел к парадоксальному выводу, что решение Минкульта России о запрете демонстрации фильма „Смерть Сталина“ не затрагивает прав кинозрителей, которых лишили возможности посмотреть фильм, и, соответственно, не может быть ими оспорено в судебном порядке по правилам КАС РФ. Поэтому суд прекратил производство по делу без вынесения решения по существу нашего иска», — написал на своей странице юрист Эрнест Мезак

В начале февраля 2018 года Мезак [сообщил] (https://rns.online/it-and-media/Na-Minkult-podali-v-sud-iz-za-otziva-prokatnogo-udostovereniya-filma-Smert-Stalina-2018-02-02/), что он и его соистец Роман Голосун подали административный иск в Сыктывкарский горсуд к министерству культуры России в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Истцы требовали обязать Минкульт отменить решение об отзыве прокатного удостоверения.

23 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Это произошло после того, как на заседании общественного совета министерства прошел закрытый показ картины. По его итогам деятели культуры направили министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.