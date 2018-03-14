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Суд прекратил дело об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина»
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Суд прекратил дело об отзыве прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» 

Rambler News Service 14 марта 2018
Фото: Амител
«Сыктывкарский городской суд пришел к парадоксальному выводу, что решение Минкульта России о запрете демонстрации фильма „Смерть Сталина“ не затрагивает прав кинозрителей, которых лишили возможности посмотреть фильм, и, соответственно, не может быть ими оспорено в судебном порядке по правилам КАС РФ. Поэтому суд прекратил производство по делу без вынесения решения по существу нашего иска», — написал на своей странице юрист Эрнест Мезак.
В начале февраля 2018 года Мезак [сообщил] (https://rns.online/it-and-media/Na-Minkult-podali-v-sud-iz-za-otziva-prokatnogo-udostovereniya-filma-Smert-Stalina-2018-02-02/), что он и его соистец Роман Голосун подали административный иск в Сыктывкарский горсуд к министерству культуры России в связи с отзывом прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина». Истцы требовали обязать Минкульт отменить решение об отзыве прокатного удостоверения.
23 января Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма «Смерть Сталина». Это произошло после того, как на заседании общественного совета министерства прошел закрытый показ картины. По его итогам деятели культуры направили министру культуры Владимиру Мединскому письмо с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение фильма.
Фильм «Смерть Сталина» со Стивом Бушеми в главной роли должен был выйти в российский прокат 25 января. В фильме рассказывается о времени борьбы за власть после смерти Сталина в 1953 году. В описании фильма прокатчик картины, компания «Вольгафильм», характеризовал его как «тоталитарную комедию».
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