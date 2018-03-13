Составлен список самых влиятельных сериалов XXI века

Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых"

Нет сомнений в том, что прямо сейчас телевидение переживает практически небывалый расцвет: в сериалах можно увидеть даже тех голливудских актеров, которых, казалось бы, на малом экране еще совсем недавно невозможно было представить (вспомнить хотя бы Мерил Стрип и вообще каст «Большой маленькой лжи» в целом). Отмечая наступивший «золотой век телевидения», Yahoo составил список из 10 сериалов XXI века, которые оказали наибольшее влияние на этот расцвет.

Список, опубликованный Yahoo, примечателен тем, что в нем есть не только американские, но и, например, британские сериалы — и даже нашлось место одному ток-шоу (The Daily Show с Джоном Стюартом , который, впрочем, передачу уже покинул).

Удивительно, но «Игру престолов», которую многие, не моргнув глазом, поставили бы в рейтинге самых влиятельных сериалов на первое место, создатели списка поставили лишь на второе.

А сериалом, оказавшим наибольшее влияние на массовую культуру и развитие телевидения, по мнению Yahoo, оказался культовый «Клан Сопрано», выходивший в эфир с 1999 по 2007 годы.

Вот так выглядит топ 10 самых влиятельных сериалов «золотой эры» телевидения по версии Yahoo:

10 место: Остаться в живых (2004-2010)

9 место: Братья по оружию (2001)

8 место: The Daily Show (1996-)

7 место: Звездный крейсер Галактика (2003-2009)

6 место: Безумцы (2007-2015)

5 место: Офис — британская версия с Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом (2001-2003)

4 место: Во все тяжкие (2008-2013)

3 место: Прослушка (2002-2008)

2 место: Игра престолов (2011-)

1 место: Клан Сопрано (1999-2007)