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Составлен список самых влиятельных сериалов XXI века
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Составлен список самых влиятельных сериалов XXI века 

Попкорн News 13 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Остаться в живых"
Нет сомнений в том, что прямо сейчас телевидение переживает практически небывалый расцвет: в сериалах можно увидеть даже тех голливудских актеров, которых, казалось бы, на малом экране еще совсем недавно невозможно было представить (вспомнить хотя бы Мерил Стрип и вообще каст «Большой маленькой лжи» в целом). Отмечая наступивший «золотой век телевидения», Yahoo составил список из 10 сериалов XXI века, которые оказали наибольшее влияние на этот расцвет.
Список, опубликованный Yahoo, примечателен тем, что в нем есть не только американские, но и, например, британские сериалы — и даже нашлось место одному ток-шоу (The Daily Show с Джоном Стюартом, который, впрочем, передачу уже покинул).
Удивительно, но «Игру престолов», которую многие, не моргнув глазом, поставили бы в рейтинге самых влиятельных сериалов на первое место, создатели списка поставили лишь на второе.
А сериалом, оказавшим наибольшее влияние на массовую культуру и развитие телевидения, по мнению Yahoo, оказался культовый «Клан Сопрано», выходивший в эфир с 1999 по 2007 годы.
Вот так выглядит топ 10 самых влиятельных сериалов «золотой эры» телевидения по версии Yahoo:
10 место: Остаться в живых (2004-2010)
9 место: Братья по оружию (2001)
8 место: The Daily Show (1996-)
7 место: Звездный крейсер Галактика (2003-2009)
6 место: Безумцы (2007-2015)
5 место: Офис — британская версия с Рики Джервейсом и Стивеном Мерчантом (2001-2003)
4 место: Во все тяжкие (2008-2013)
3 место: Прослушка (2002-2008)
2 место: Игра престолов (2011-)
1 место: Клан Сопрано (1999-2007)
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