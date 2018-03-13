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Уизерспун радикально изменилась ради роли
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Уизерспун радикально изменилась ради роли 

Рамблер 13 марта 2018
Все привыкли видеть Риз Уизерспун блондинкой, особенно после комедийной ленты «Блондинка в законе». И Риз, надо отметить, успешно эксплуатирует этот образ. Однако мир актеров часто велит им идти на эксперименты ради новой роли в кино.
Пока кто-то поправляется, кто-то худеет, а кто-то сидит в гримерки по несколько часов для наложения старящего макияжа, Риз Уизерспун решилась изменить своему цвету волос. Ради новой картины «Излом времени», в котором она исполнит роль миссис Вотсит, актриса стала рыжей да еще и с зелеными волосами.
Впрочем, фанаты отметили, что Уизерспун новый цвет шевелюры вполне подходит. Вот только не все оценили зеленую помаду.
Новый облик актрисы стал достоянием аудитории благодаря снимкам, которые Риз выложила в промежутках между съемками. На них она ест пиццу и фотографируется с коллегами.
К слову, оценить новый облик актрисы можно не только по фото. Дело в том, что премьера картины в России уже состоялась, но рейтинг кинокритиков настолько низкий, что смотреть «Взлом времени» зрители отправятся разве что только ради нового цвета волос Риз Уизерспун.
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