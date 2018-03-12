Съемки спин-оффа «Людей в черном» начнутся летом 

Съемки спин-оффа "Людей в черном" с Крисом Хемсвортом в главной роли стартуют 18 июня этого года.
Названия у ленты пока нет, но известно, что режиссером нового фантастического фильма, вероятно, станет Фрэнсис Гэри Грей, который работал над "Форсажем 8". Продюсированием займутся Уолтер Паркс и Лори Макдональд, работавшие над оригинальной трилогией. В качестве исполнительного продюсера задействован Стивен Спилберг.
Вместо главных героев прошлых частей, которых играли Уилл Смит и Томми Ли Джонс, картина получит новых персонажей, однако действие развернется в той же вселенной, где жили агенты Кей и Джей. Другие детали сюжета пока неизвестны, но, по данным зарубежных источников, это будет настоящее "глобальное приключение".