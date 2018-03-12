Премьеры недели: 4 новых сериала с 12 по 18 марта

Титр продолжает знакомить зрителя с достойными новинками телеэкрана, которых на этой неделе будет целых четыре.

Золотая орда

Дата премьеры: 12 марта

Канал: Первый канал, Россия

О чем: князь Владимирский, Ярослав, безуспешно пытается объединить разрозненные княжества, чтобы наконец свергнуть татаро-монгольское иго. Во время очередного визита ордынцев их предводитель Тенгри-Темир забирает с собой не только тысячи воинов, но и золовку Ярослава, княжну Устинью. Взамен же он оставляет юную красавицу Наргиз.

Кому смотреть: любителям эпичных костюмированных драм. Ради людей / For the People

Дата премьеры: 13 марта

О чем: в центре сюжета — лучшие адвокаты и самые опытные судьи, которые каждый день сражаются на стороне законе в окружном суде Нью-Йорка, где рассматриваются важнейшие федеральные дела.

Кому смотреть: поклонникам юридических процедуралов.

Rise / Взлет

Дата премьеры: 13 марта

О чем: образцовый семьянин и преданный своему делу учитель Лу Мадзукелли берет под свое крыло школьный театральный кружок, находящийся практически в безнадежном состоянии. Его самоотверженная работа в итоге меняет не только жизнь школы, но и уклад всего рабочего городка.

Кому смотреть: любителям вдохновляющих историй и музыкальных драм.

Инстинкт / Instinct

Дата премьеры: 18 марта

О чем: отставной сотрудник ЦРУ , который давно отошел от дел и живет нормальной жизнью, вынужден вернуться на службу, чтобы помочь своим бывшим коллегам поймать серийного убийцу.

Кому смотреть: любителям детективных историй и криминальных драм.