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Премьеры недели: 4 новых сериала с 12 по 18 марта
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Премьеры недели: 4 новых сериала с 12 по 18 марта 

Ivi.ru 12 марта 2018
Фото: Ivi.ru
Титр продолжает знакомить зрителя с достойными новинками телеэкрана, которых на этой неделе будет целых четыре.

Золотая орда

Дата премьеры: 12 марта
Канал: Первый канал, Россия
В ролях: Александр Устюгов, Юлия Пересильд, Сергей Пускепалис, Светлана Колпакова
О чем: князь Владимирский, Ярослав, безуспешно пытается объединить разрозненные княжества, чтобы наконец свергнуть татаро-монгольское иго. Во время очередного визита ордынцев их предводитель Тенгри-Темир забирает с собой не только тысячи воинов, но и золовку Ярослава, княжну Устинью. Взамен же он оставляет юную красавицу Наргиз.
Кому смотреть: любителям эпичных костюмированных драм.

Ради людей / For the People

Дата премьеры: 13 марта
Канал: ABC, США  В ролях: Бритт Робертсон, Бен Раппапорт, Вонди Куртис-Холл, Бен Шенкман, Анна Дивер Смит
О чем: в центре сюжета — лучшие адвокаты и самые опытные судьи, которые каждый день сражаются на стороне законе в окружном суде Нью-Йорка, где рассматриваются важнейшие федеральные дела.
Кому смотреть: поклонникам юридических процедуралов.

Rise / Взлет

Дата премьеры: 13 марта
Канал: NBC, США  В ролях: Аулии Кравалхо, Джош Рэднор, Марли Шелтон, Дэймон Дж. Гиллеспи, Рармиан Ньютон
О чем: образцовый семьянин и преданный своему делу учитель Лу Мадзукелли берет под свое крыло школьный театральный кружок, находящийся практически в безнадежном состоянии. Его самоотверженная работа в итоге меняет не только жизнь школы, но и уклад всего рабочего городка.
Кому смотреть: любителям вдохновляющих историй и музыкальных драм.

Инстинкт / Instinct

Дата премьеры: 18 марта
Канал: CBS, США  В ролях: Алан Камминг, Бояна Новакович, Навин Эндрюс, Вупи Голдберг, Майкл Б. Сильвер
О чем: отставной сотрудник ЦРУ, который давно отошел от дел и живет нормальной жизнью, вынужден вернуться на службу, чтобы помочь своим бывшим коллегам поймать серийного убийцу.
Кому смотреть: любителям детективных историй и криминальных драм.
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