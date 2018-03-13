Тест: угадайте фильм по песне

Почти все эти песни мы знаем с детства. Услышав мотив каждой из них, можем сходу напеть пару строк. Они вне пространства и времени, вне поколений, были любимы десятки лет назад, не оставляют равнодушными и теперь.

Большинство картин невозможно сейчас даже представить без музыкального сопровождения. И как прекрасно, что когда-то для любимых фильмов были написаны именно эти песни, что прозвучали они именно в этом, так полюбившемся исполнении, что они такие удивительные, забавные, грустные, задевающие за живое. Вспомнить их, наверняка, не составит вам никакого труда.