«Подняла на смех»: Наргиз раскритиковала «Экипаж» 

От просмотренного мной ремейка, на всеми известную картину «Экипаж», сугубо для себя, сделала вывод. Что скорее отнесла бы это кино, к жанру комедии. Сразу прошу взять во внимание, что не имею nothing personal к актёрскому составу. Ибо не сожрали меня заживо, многоуважаемые киношники. Сюжет интересен, несомненно. Но спасение пассажиров, посредству каната, переброшенного из одного пассажирского самолёта, в другой… во время движения самолётов в воздухе… Извольте господа! Взамен на полагающиеся в этот момент переживания, с замиранием сердца, я была сражена на повал истерическим смехом от нелепости и категорической невозможности свершения подобного, героического акта. Моя надежда на фиаско моих предположений и может даже излишнего цинизма, необъяснимо крепка. Ибо ну, никоим образом не осведомлена о возможностях, да и собственно обо всём, касаемо авиации. Но всё же отчаянно надеюсь на адекватное мнение специалистов. Возможно ли эдакое диво в реальной жизни? Господа авиаторы и умы ведающих мужей, ублажите правой информацией, молю. Заранее благодарствую! Ваша NZ🖤