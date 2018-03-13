«Подняла на смех»: Наргиз раскритиковала «Экипаж»

Почти два года прошло со дня ремейка фильма-катастрофы «Экипаж». Казалось бы, все критики картины уже высказали свое мнение. Но тут внезапно пост ленте посвятила певица Наргиз Закирова

Она написала в своем микроблоге, что новый «Экипаж» логичнее было бы назвать «комедией», ибо сама Наргиз не смогла поверить в возможность спасти пассажиров, перебросив канат с одного самолета в другой. Закирова написала, что, глядя на эти кадры, не могла сдержать «истерический смех», так как сочла происходящее на экране «нелепым».

При этом певица попыталась никого не обидеть, заметив, что к актерскому составу у нее претензий нет, как и к сюжету — претензии только к жанру картины. Параллельно Наргиз попросила знатоков авиации прокомментировать, действительно ли возможна в воздухе подобная операция спасения.

Однако пользователи согласились с Наргиз, что история с канатом выглядит неправдоподобной, а также указали на еще один киноляп: подписчики утверждают, что, согласно правилам воздушных перевозок, второй летчик не имеет права покидать кабину пилота.