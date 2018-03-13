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«Подняла на смех»: Наргиз раскритиковала «Экипаж»
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«Подняла на смех»: Наргиз раскритиковала «Экипаж» 

Рамблер 13 марта 2018
Почти два года прошло со дня ремейка фильма-катастрофы «Экипаж». Казалось бы, все критики картины уже высказали свое мнение. Но тут внезапно пост ленте посвятила певица Наргиз Закирова.
Она написала в своем микроблоге, что новый «Экипаж» логичнее было бы назвать «комедией», ибо сама Наргиз не смогла поверить в возможность спасти пассажиров, перебросив канат с одного самолета в другой. Закирова написала, что, глядя на эти кадры, не могла сдержать «истерический смех», так как сочла происходящее на экране «нелепым».
При этом певица попыталась никого не обидеть, заметив, что к актерскому составу у нее претензий нет, как и к сюжету — претензии только к жанру картины. Параллельно Наргиз попросила знатоков авиации прокомментировать, действительно ли возможна в воздухе подобная операция спасения.

От просмотренного мной ремейка, на всеми известную картину «Экипаж», сугубо для себя, сделала вывод. Что скорее отнесла бы это кино, к жанру комедии. Сразу прошу взять во внимание, что не имею nothing personal к актёрскому составу. Ибо не сожрали меня заживо, многоуважаемые киношники. Сюжет интересен, несомненно. Но спасение пассажиров, посредству каната, переброшенного из одного пассажирского самолёта, в другой… во время движения самолётов в воздухе… Извольте господа! Взамен на полагающиеся в этот момент переживания, с замиранием сердца, я была сражена на повал истерическим смехом от нелепости и категорической невозможности свершения подобного, героического акта. Моя надежда на фиаско моих предположений и может даже излишнего цинизма, необъяснимо крепка. Ибо ну, никоим образом не осведомлена о возможностях, да и собственно обо всём, касаемо авиации. Но всё же отчаянно надеюсь на адекватное мнение специалистов. Возможно ли эдакое диво в реальной жизни? Господа авиаторы и умы ведающих мужей, ублажите правой информацией, молю. Заранее благодарствую! Ваша NZ🖤

Публикация от  NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Однако пользователи согласились с Наргиз, что история с канатом выглядит неправдоподобной, а также указали на еще один киноляп: подписчики утверждают, что, согласно правилам воздушных перевозок, второй летчик не имеет права покидать кабину пилота.
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