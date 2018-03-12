Бекмамбетов представил «Убрать из друзей: Даркнет» 

Режиссер представил картину на кинофестивале в США. Дата премьерного показа нового фильма в России пока неизвестна.
Сюжет продолжения "Убрать из друзей" рассказывает о молодом человеке, который находит в компьютере скрытые файлы и погружается в неизведанный мир даркнета.
Фильм снят в том же формате screenlife, что и предыдущий. Технологию придумал сам Бекмамбетов: все действие происходит на экране главного героя.
Режиссером и автором сценария стал Стивен Саско, который принимал участие в написании сценария к фильму ужасов "Проклятие". Сопродюсером Бекмамбетова выступил Джейсон Блум.