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Бекмамбетов представил «Убрать из друзей: Даркнет»
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Бекмамбетов представил «Убрать из друзей: Даркнет» 

Рамблер 12 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Убрать из друзей"
Режиссер представил картину на кинофестивале в США. Дата премьерного показа нового фильма в России пока неизвестна.
Сюжет продолжения "Убрать из друзей" рассказывает о молодом человеке, который находит в компьютере скрытые файлы и погружается в неизведанный мир даркнета.
Фильм снят в том же формате screenlife, что и предыдущий. Технологию придумал сам Бекмамбетов: все действие происходит на экране главного героя.
Режиссером и автором сценария стал Стивен Саско, который принимал участие в написании сценария к фильму ужасов "Проклятие". Сопродюсером Бекмамбетова выступил Джейсон Блум.
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