12 самых ожидаемых российских сериалов года 

Евгений Цыганов и Александр Петров ведут паранормальные расследования, Анна Михалкова держит элитный бордель, а Павел Деревянко оказывается под домашним арестом — мы составили краткий гид по главным сериалам года: от костюмных байопиков до экзистенциальных драм и мистических детективов.
Драмы
«Доктор Преображенский»
Сериалы о житии кинематографистов, поэтов, даже дипломатов во времена оттепели уже есть. На очереди — пластические хирурги. За воплощение идеи о «Больнице Никербокер» 1960-х взялся режиссерский дуэт Сергея Тарамаева и Любови Львовой, авторов эстетских драм «Зимний путь» и «Метаморфозис». Вынесенного в заглавие эскулапа с говорящей литературной фамилией играет Денис Шведов, его интерна — Петр Скворцов из «Ученика», а пациентов и коллег — любимцы Тарамаева — Львовой от Амбарцума Кабаняна до Юлии Ауг.
Первый канал, сентябрь
«Обычная женщина»
Триумфатор прошлогоднего «Кинотавра», режиссер-гуманист Борис Хлебников снял полудетективный проект с американским восьмисезонным лонгплеем «Дурман» в референсах и Анной Михалковой в заглавной роли владелицы цветочного магазина. Втайне от мужа-хирурга (Евгений Гришковец) и двоих дочерей у нее есть еще один бизнес — элитный бордель, в котором проститутками работают героини Аглаи Тарасовой и Александры Бортич.
«ТВ-3», осень
«Бывшие»
Наша кавер-герл Любовь Аксенова (готовясь к роли, Люба объездила десятки спецклиник) и Денис Шведов (кажется, потеснивший Александра Петрова в звании самого востребованного актера) разыгрывают классический фрейдистский конфликт о влюбленности пациентки в психотерапевта, избавляющего ее от алко— и наркозависимости. Все проблемы, как водится, от родителей.
Первый канал, весна
Мистика
«Русалки»
Права на адаптацию израильского телебестселлера одновременно приобрели «Среда» Александра Цекало и американская Showtime (они же отвечали за превращение «Военнопленных» в хитовую «Родину»). В русской версии действие перенесено на Черное море, но фабула неизменна: в воде обнаруживают труп взрослой женщины, которая оказывается сестрой-близнецом следователя, ведущей дело, и якобы погибла еще подростком.
Первый канал, лето
«Гоголь»
Сиквел амбициозного киносериала про Николая Гоголя (Александр Петров), то и дело падающего в трансцендентные обмороки писаря с литературным дарованием, только под конец года выйдет в телеэфир, зато прежде — в кинопрокат. С 5 апреля смотрите эпизод «Вий»: писатель расследует убийства девиц близ Диканьки, заручившись поддержкой философа-экзорциста Хомы Брута. В августе — «Страшная месть», последняя часть трилогии.
«ТВ-3», декабрь
«Мертвое озеро»
В мрачном тягучем сериале в духе детективов Ю Несбе от режиссера «Духless» Романа Прыгунова и сценариста «Хорошего мальчика» Романа Кантора столичный детектив (Евгений Цыганов) приезжает в город за Полярным кругом, чтобы расследовать убийство дочери местного магната, но сталкивается с местными шаманами, Павлом Табаковым и (мистика звезд!) певицей Глюкозой.
«ТВ-3», осень
Исторические
«Ненастье»
Режиссер новейшей экранизации «Тихого Дона» Сергей Урсуляк взялся за роман, пожалуй, самого эпичного современника — Алексея Иванова. В орбиту его густонаселенной Вселенной, охватывающей временной отрезок от войны в Афганистане до отставки Ельцина, попали Александр Яценко, Татьяна Лялина, Сергей Маковецкий и Александр Горбатов.
«Россия», декабрь
«Кровавая барыня»
Екатерина II из сериала «Великая», на этот раз Юлия Снигирь разыгрывает страшную сказку о помещице Салтычихе, известной садистскими издевательствами над крепостными во времена, когда на престол только что вступила принцесса Ангальт-Цербстская. В роли Фике хороша Северия Янушаускайте.
«Россия», уже вышел
«Золотая орда»
Успехи саг «Викинг» и «Скиф» обещают сериальному осмыслению реалий татаро-монгольского ига не меньший хайп — долгострой с Юлией Пересильд и Александром Устюговым доверили дистрибьютору Global Agency, ответственному за мировые продажи турецкого этнографического хита «Великолепный век».
Первый канал, 12 марта
(Траги) Комедии
«Домашний арест»
По словам Павла Деревянко, сценарист Семен Слепаков создал самый смешной телефильм, в котором ему приходилось участвовать. Мэр провинциального города попадает за взятку под домашний арест и вынужден отбывать его в коммуналке, где прописан (чтобы скрыть доходы, конечно). Для проекта из всего 12 эпизодов у сериала режиссера Петра Буслова были почти беспрецедентные по длительности съемки: 190 дней.
ТНТ, осень
«Звоните Ди Каприо»
Долгожданный сериал автора «Горько!» и реаниматора франшизы «Елки» Жоры Крыжовникова. Актер-неудачник Лев (Александр Петров) всю жизнь завидовал успешному брату — и неожиданно оказывается на его месте.
ТНТ, осень
«Улетный экипаж»
Ситком про бортпроводников и летчиков (профессии столь же благодатные для ситуационных шуток, как и врачи с полицейскими) с Алексеем Чадовым, Натальей Бардо и Юлией Топольницкой снимался в петербургском Музее уличного искусства, в котором специально был создан арт-объект из бутылок.
СТС, весна