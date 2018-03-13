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Загадочное фото со съемок фильма Marvel
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Загадочное фото со съемок фильма Marvel 

Рамблер 13 марта 2018
Фото: Кадр из фильма "Мстители"
Актер Сэмюэл Л. Джексон выложил на своей странице в Instagram снимок себя в гриме. Загадочной фотографию посчитали его поклонники, поскольку в предыдущих фильмах Marvel Джексон играет руководителя организации Щ. И. Т. и куратора Мстителей Ника Фьюри, и его персонажу не требуется такой сложный грим.
В комментариях подписчики актера тут же высказали несколько интересных предположений. Например, один из фанатов считает, что Фьюри превратится в скрулла. Актер никак не прокомментировал снимок.
Однако Джексон много раз говорил, что готов играть Фьюри до тех пор, пока создатели Мстителей будут предлагать ему хорошие сценарии.
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