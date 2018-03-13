Загадочное фото со съемок фильма Marvel

Актер Сэмюэл Л. Джексон выложил на своей странице в Instagram снимок себя в гриме. Загадочной фотографию посчитали его поклонники, поскольку в предыдущих фильмах Marvel Джексон играет руководителя организации Щ. И. Т. и куратора Мстителей Ника Фьюри, и его персонажу не требуется такой сложный грим.

Публикация от Samuel L Jackson (@samuelljackson) Мар 9, 2018 в 3:41 PST

В комментариях подписчики актера тут же высказали несколько интересных предположений. Например, один из фанатов считает, что Фьюри превратится в скрулла. Актер никак не прокомментировал снимок.

Однако Джексон много раз говорил, что готов играть Фьюри до тех пор, пока создатели Мстителей будут предлагать ему хорошие сценарии.