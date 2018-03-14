Лара Крофт возвращается

15 марта в российский прокат выходит долгожданная новая версия приключений о Ларе Крофт — перезапуск игры 2013 года.

Персонаж Лары Крофт родился более 20 лет назад, и за это время стал действительно культовой персоной во вселенной видеоигр и имеет большое значение в поп-культуре вообще. Героиня давно существует не только внутри компьютерной игры, Лара Крофт неоднократно становилась персонажем фильмов, мультсериалов, книг и комиксов.

Первую экранизацию взял на себя британский режиссер Саймон Уэст в 2001 году. Главную роль в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» исполнила Анджелина Джоли , она же снялась и в следующей части: «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». По данным на июнь 2001 года, первая часть Лары Крофт стала самой успешной адаптацией компьютерных игр, так же на тот момент это второй по сборам дебют студии Paramount Pictures. «Расхитительница гробниц» собрала в прокате 2001 года 47, 7 миллионов долларов. Фильм так же номинировался на премию канала Mtv, но большинство критиков восприняли картину негативно.

Вторая часть о популярной героине вышла через 2 года в 2003, она получила название «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни». Экранизацией занимался режиссер Ян де Бонт, а к Анджелине Джоли присоединись Джерард Батлер Тиль Швайгер . Исполнительница главной роли не раз изъявляла свое нежелание в третий раз возвращаться к этой героине, несмотря на это работа над третей частью продолжалась до тех пор, пока всем не стало окончательно ясно, что «Колыбель жизни» не оправдала ожиданий.

Новый фильм 2018 года выпуска «Tomb Reader: Лара Крофт» снял норвежский режиссер Роар Утхауг, до него рассматривалась кандидатура оскароносной Кэтрин Бигелоу . Обойдя более 30 претенденток, роль Лары Крофт получила шведская актриса Алисия Викандер , обладательница премии «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в драме Тома Хупера «Девушка из Дании». Съемки фильма проходили в Кейптауне в 2017 году. В центре сюжета — самостоятельная юная особа, отказавшаяся от богатства отца и проводящая жизнь в поиске ответа на вопрос, куда он пропал много лет назад… Трейлер фильма «Tomb Reader: Лара Крофт»:

По всему миру поклонники видеоигры затаились в ожидании премьеры. По меньшей мере зрителей ждет первоклассная визуализация, об можно судить, увидев трейлер к новой картине о Ларе Крофт, а если что-то пойдет не так — замечательная актриса Алисия Викандер однозначно спасет всех своим талантом, лицезреть который можно будет уже с 15 марта во всех кинотеатрах страны.