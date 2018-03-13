10 лучших фильмов Кэмерон Диаз

1. Очень плохая училка Популярная голливудская актриса Кэмерон Диаз планирует завершить карьеру в кинематографе. Ранее на порталах hollywoodlife.com и lifeandstylemag.com появилась информация о том, что звездной паре — Диаз и ее мужу — гитаристу группы Good Charlotte Бенджи Мэддену — наконец-то удалось завести ребенка. Кстати, возраст молодых родителей — 45 и 38 лет соответственно.

Комедия о безалаберной школьной учительнице, которая вдруг решает стать образцово-показательным педагогом и вывести свой класс в лидеры школьных соревнований. Однако движет ей далеко не любовь к профессии, а желание выиграть кругленькую сумму, которую обещают за лучший результат общеобразовательного теста.

2. Ангелы Чарли — 2000 год

Фильм про сверхсекретное элитное спецподразделение, которому доверяют исключительно невыполнимые задания. С помощью современных технологий, новейшего оружия, навыков боевых искусств и женского очарования Ангелы Чарли творят чудеса. Однако настоящим испытанием станет последнее задание подразделения.

3. Подальше от тебя — 2005 год

Безответственная и легкомысленная Мэгги Феллер переезжает к своей старшей сестре Роуз, которая работает адвокатом и придерживается во всем строгих правил. Череда неприятностей начинается с того, что Роуз обнаруживает в постели Мэгги своего молодого человека.

4. Шрек — 2001 год

Жил-был сказочный великан, который вел одинокое существование на лесном болоте. Но однажды злобный правитель волшебного королевства лорд Фаркуад согнал в его тихую обитель всех возможных и невозможных сказочных обитателей, положив конец беспечной жизни. Однако злой лорд пообещал Шреку, что на болотине снова воцарится покой, если великан добудет ему прекрасную принцессу Фиону.

5. Маска — 1994 года

Закомплексованный банковский клерк совершенно не умеет вести себя с красивыми девушками. Однако, став обладателем волшебной маски, Стенли Ипкис получает способность превращаться в неуязвимого героя комиксов. Он готов оказать сопротивление любым преступникам. Но только ночью. Днем — он, по-прежнему, скромный и незадачливый служащий.

6. Энни — 2014 год

Фильм-мюзикл режиссёра Уилла Глака. Является современной адаптацией одноимённого бродвейского мюзикла 1977 года.

7. Отпуск по обмену — 2006 год

Две незнакомые друг с другом женщины, одна из которых — колумнист в « Daily Telegraph », а вторая владеет рекламным агентством в США, знакомятся на сайте обмена жильем на время отпуска. Каждой из них изменяет близкий человек, и женщины оказываются в одинаковых жизненных ситуациях. Перед Рождеством Айрис и Аманда решают отдохнуть от своих проблем и договариваются пожить друг у друга пару недель. Айрис переезжает в дом Аманды в солнечной Калифорнии, а Аманда отправляется в заснеженную английскую провинцию…

8. Однажды в Вегасе — 2008 год

После ночной тусовки в Городе Грехов двое незнакомых людей просыпаются в одной постели и пытаются вспомнить — что же было вчера? Выясняется, что они поженились и выиграли в казино джек-пот. На протрезвевшую голову каждый из молодоженов разрабатывают план, как отделаться от своей «второй половины» и прикарманить кругленькую сумму…

9. Шантаж — 1997 год

У Рихтера Будрю, который со своей семьей живет в Тулсе, когда-то была работа и нормальная жизнь. Но все осталось в прошлом, когда он встретил бывшую близкую подругу — Викки Энн Стовер, муж которой предложил Рихтеру провернуть одно выгодное дельце…

10. Дом моего отца — 2002 год

В центре сюжета — молодой человек по имени Эдди и его попытки вернуться к обычной жизни после известия о смерти его отца, с которым парень был необычайно близок.