С. Собянин: Показ фильмов с участием О. Табакова пройдет в сети кинотеатров «Москино» 20-22 марта

В сети кинотеатров «Москино» с 20 по 22 марта 2018 г. будут бесплатно показаны фильмы с участием Олега Табакова . Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

«С 20 по 22 марта в память об О. Табакове «Москино» бесплатно покажет лучшие фильмы с его участием: «Человек с бульвара Капуцинов», «Мэри Поппинс, до свидания», «Достояние республики» и другие», — написал мэр.

С. Собянин уточнил, что желающие посмотреть эти и другие фильмы могут зарегистрироваться на сайте mos-kino.ru/event_829.html.

О. Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, один из основателей театра «Современник», руководитель театра «Табакерка» и МХТ им. А. Чехова — скончался в Москве 12 марта 2018 г. в возрасте 82 лет после продолжительной болезни. Похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище.