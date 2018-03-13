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Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
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Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов 

Рамблер 13 марта 2018
Кассовые сборы фильма "Черная пантера" превысили сумму в один миллиард долларов. Именно такую цифру называет издание Deadline.
Премьера кинокартины состоялась в Китае. Там всего за пару дней фильм собрал порядка 50 миллионов долларов.
Любопытно, что большую часть от знаковой суммы кинолента собрала благодаря просмотрам фильма дома. Всего благодаря домашнему прокату был собран 531 миллион долларов.
"Черная пантера" — 16-й фильм проекта Disney, который достиг рубежа в 1 миллиард долларов.
Рейтинг IMDB составляет 7.8 баллов, в то время как пользователи "Кинопоиска" ставят фильму гораздо меньшую отметку — всего 6.7 по десятибалльной шкале.
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