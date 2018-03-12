Завершены съемки сериала «Султан моего сердца»

«Киностудия КИТ» и компания Global Connection International Media Group закончили съёмки телефильма «Султан моего сердца», который покажут на Первом канале.

В 24 сериях авторы расскажут историю любви турецкого султана Махмуда II и Анны, дочери русского дипломата в Стамбуле. Девушка поражает султана своими знаниями и манерами, и он приглашает ее в гарем как учительницу для своих детей.

Анна соглашается и попадает в непростое положение: дети отказываются подчиняться чужестранке, а многочисленные жены воспринимают ее как соперницу. И для этого есть основания, ведь султан постепенно влюбляется в девушку. Кроме того, против Анны настроена и всесильная сестра Махмуда Эсма-султан и русский дипломат, который оказывается французским шпионом.

Для съемок сериала на киностудии Maya Productions Ltd. Kocaeli Studios был построен целый город с дворцом султана, старинными особняками, шумными базарами и узкими улочками. Также было сшито более восьми тысяч костюмов 19 века.