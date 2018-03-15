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На спин-оффы к «Игре престолов» канал HBO выделил бюджеты больше, чем потратил на оригинальный сериал
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На спин-оффы к «Игре престолов» канал HBO выделил бюджеты больше, чем потратил на оригинальный сериал 

Newsru.com 15 марта 2018
Фото: Newsru.com
Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов», который выйдет в 2019 году, не станет последним в самом проекте по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина.
Руководство канала НВО готовит сразу несколько фэнтезийных спин-оффов сериала и намерено потратить на них рекордные суммы. Сериал «Игра престолов» уже является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения, но киноканал намерен потратить еще больше денег.
"50 миллионов долларов на сезон никогда не хватало, чтобы сделать все задуманное. Поэтому мы будем увеличивать бюджет", — сообщила директор по развитию канала НВО Франческа Орси. Кабельная сеть уже приняла решение выделить на грядущие спин-оффы бюджеты крупнее, чем у первых сезонов оригинального сериала, сообщает
Hollywood Reporter
Свое согласие на участие в съемках спин-оффов уже дали Макс Боренштейн, Джейн Голдман, Брайан Хелгеланд, Карли Рэй и Джордж Мартин.
Британский актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу, заявил, что не будет задействован в новых проектах и не знает никаких подробностей спин-оффов.
Напомним, информация о том, что HBO намерена выпустить приквел сериала, появилась в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что в рассмотрении находятся
возможных вариантов.
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