На спин-оффы к «Игре престолов» канал HBO выделил бюджеты больше, чем потратил на оригинальный сериал

Финальный восьмой сезон сериала «Игра престолов», который выйдет в 2019 году, не станет последним в самом проекте по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» американского писателя Джорджа Мартина

Руководство канала НВО готовит сразу несколько фэнтезийных спин-оффов сериала и намерено потратить на них рекордные суммы. Сериал «Игра престолов» уже является одним из самых дорогостоящих в истории американского телевидения, но киноканал намерен потратить еще больше денег.

"50 миллионов долларов на сезон никогда не хватало, чтобы сделать все задуманное. Поэтому мы будем увеличивать бюджет", — сообщила директор по развитию канала НВО Франческа Орси . Кабельная сеть уже приняла решение выделить на грядущие спин-оффы бюджеты крупнее, чем у первых сезонов оригинального сериала, сообщает

Hollywood Reporter

Британский актер Кит Харингтон , сыгравший Джона Сноу , заявил, что не будет задействован в новых проектах и не знает никаких подробностей спин-оффов.

Напомним, информация о том, что HBO намерена выпустить приквел сериала, появилась в июне 2017 года. Тогда сообщалось, что в рассмотрении находятся

возможных вариантов.