10 сериалов для женщин, которым нужно что-то менять

В 2017 году в 24 процентах голливудских фильмов главные роли были отданы женщинам. В 2009-м, для сравнения, таких было лишь 15 процентов. Может быть, это и не много в процентном эквиваленте, но позитивная тенденция налицо. Вышедший в 2017 году супергеройский фильм «Чудо-женщина» был снят женщиной-режиссером и главным образом фокусировался на силе женщин, оставляя мужским персонажам играть роли любовного интереса героини и ее верных друзей. «Чудо-женщина» вошла в десятку самых кассовых картин 2017 года.

С сериалами в последние годы тоже творятся метаморфозы. Появляется все больше интересных проектов с сильными и сложными характерами женщин, в которых их мир не сходится только на поиске любви всей жизни. Они открывают в себе неожиданные таланты, строят успешную карьеру, словом, вдохновляют миллионы зрительниц стать уверенными в себе, смелыми и не довольствоваться традиционной ролью женщины, принятой в обществе. «Новенькая» (The New Girl)

Восхитительно добрый и смешной сериал идет на телеканале Fox уже 7 лет. Хотя в синопсисе написано, что телесериал об отношениях между мужчинами и женщинами, все же в центре сюжета 30-летняя учительница Джесс — немного странная, но добрая и отзывчивая девушка. «Начальница» (Girlboss)

«Телефонистки» (Las chicas del cable) Комедийный сериал с Бритт Робертсон в главной роли вышел в 2017 году на Netflix . Основан на автобиографии Софии Аморусо #Girlboss, которая начинала с краж и автостопа, а в итоге основала многомиллионный бизнес по продаже винтажной одежды Nasty Gal («Грязная девчонка»).

Первый испанский сериал Netflix. Действие сюжета разворачивается в Мадриде в 1928 году, где открывается первая в своем роде телекоммуникационная компания. В столицу Испании и переезжают главные героини сериала, чтобы устроиться на работу, начать новую жизнь и обрести свободу в 20-е годы прошлого века. «Королева сахарных плантаций» (Queen Sugar)

Сестры Борделон, Нова и Чарли, наследуют убыточную плантацию сахарного тростника после смерти отца. Нова — журналистка и активистка Нового Орлеана, у Чарли карьера успешного менеджера, но она оставляет прежнюю жизнь и возвращается в Новый Орлеан с сыном-подростком. Им предстоит спасти семейное дело и разрешить конфликты между собой. «Все к лучшему» (Better Things)

«Образцовые бунтарки» (Good Girls Revolt) Драма и ситком о жизни Сэм, разведенной и не слишком удачливой актрисы, воспитывающей в одиночку трех дочерей и ухаживающей за престарелой матерью. Исполнительный продюсер, режиссер и главная актриса — Памела Адлон — практически списала сценарий со своей жизни. У главной героини невероятное количество проблем, зашкаливающий уровень ответственности и бешеный ритм жизни, однако она не теряет чувство юмора и с оптимизмом продвигается дальше.

В 1969 году в Нью-Йорке несколько молодых женщин, которые работают в одном из самых популярных журналов «Новости недели» и постоянно сталкиваются с дискриминацией, начинают борьбу за свои права и требуют к себе отношения на равных со всеми. «Жирным шрифтом» (The Bold Type)

«Ей это нужно позарез» (She’s Gotta Have It) Источником вдохновения для комедийно-драматического сериала послужила жизнь и карьера главного редактора Cosmopolitan Джоан Коулс. В центре сюжета дружба трех таких разных, но неразлучных подруг, которые работают в известном модном женском журнале Scarlet. Они наслаждаются жизнью в Нью-Йорке, влюбляются и обожают свою работу.

Талантливая художница Нола Дарлинг из Бруклина разрывается сразу между тремя мужчинами: спонтанным красавцем Гриром, сентиментальным банкиром Джейми, который заботится о ней, и инфантильным велосипедистом Марсом, с которым она любит посмеяться. Канал Netflix снял сериал на основе одноименного фильма 1986 года. «Проект Минди» (The Mindy Project)

Поистине женский проект — сценаристом, режиссером и ведущей актрисой сериала выступила комедиантка Минди Калинг. Сюжет основывается на жизни 30-летней Минди, акушера-гинеколога, которая мечтает разобраться в отношениях с мужчинами и заодно найти себя. Мешает ей в этом ее же скверный характер, но героиня не отчаивается и продолжает идти дальше. «Без обязательств» (Casual)

Комедийный сериал о брате-холостяке и его недавно разведенной сестре, которые снова оказываются под одной крышей. Вместе они воспитывают ее дочь-подростка, а также помогают друг другу разобраться с проблемами на личном фронте.