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Персонажи «Зови меня своим именем» стали частью полотен Клода Моне
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Персонажи «Зови меня своим именем» стали частью полотен Клода Моне 

Собака 13 марта 2018
Фото: Собака
Элио и Оливер из картины Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», номинировавшейся на «Оскар» в этом году, органично вписались в полотна французского импрессиониста Клода Монэ. Художник удачно скрестил в Instagram кадры из романтической драмы с репродукциями картин «Пшеничное поле», «Прогулка по скале, Пурвиль», «Парк Монсо», «Камилла Моне у окна» и «Три дерева» в эпоху диджитал-медиа. Примечательно, что именно на холме, где рисовал Монэ, и завязался роман персонажей Арми Хаммера и Тимоти Шаламе.
Картина рассказывает историю 17-летнего Элио, который влюбляется в ассистента своего отца Оливера. Картина о первой любви в Италии 80-х годов претендовала на три «Оскара», получив в итоге статуэтку за лучший адаптированный сценарий. Гуаданьино подтвердил, что к 2020 году планирует выпустить сиквел, основной темой которого станет развитие эпидемии СПИДа.
Фото: @cmbynmonet Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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