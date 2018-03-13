Netflix получил права на Дэдпула

Netflix собирается экранизировать серию графических романов «Экстремальная Вселенная» Роба Лайфелда , сообщает Deadline. Лайфелд также создал Дэдпула, история которого, показанная на большом экране, привлекла внимание зрителей по всему миру. Сервис уже приобрел права на экранизацию «Экстремальной Вселенной», сделка обошлась Netflix в сумму с семью нулями.

Группу сценаристов экранизации «Экстремальной Вселенной» возглавит Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»). Продюсерами проекта станут Акива Голдсман, Роб Лайфелд и Бруклин Уивер.

Роб Лайфелд с 18 лет сотрудничает с Marvel и DC. Вселенная Лайфелда включает более 50 персонажей. Многие из них были созданы художником в 1990-е годы, успех первого фильма о Дэдпуле лишь подогрел интерес к его творчеству со стороны киностудий и зрителей. Так, права на экранизацию другого комикса Лайфелда, «Эвенджлин», уже перешли к Paramount. Режиссерское кресло доверили Акиве Голдсману.

Напомним, что с 17 мая в российский прокат выходит фильм «Дэдпул 2».