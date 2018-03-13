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Netflix получил права на Дэдпула
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Netflix получил права на Дэдпула 

Киноафиша 13 марта 2018
Фото: Киноафиша
Netflix собирается экранизировать серию графических романов «Экстремальная Вселенная» Роба Лайфелда, сообщает Deadline. Лайфелд также создал Дэдпула, история которого, показанная на большом экране, привлекла внимание зрителей по всему миру. Сервис уже приобрел права на экранизацию «Экстремальной Вселенной», сделка обошлась Netflix в сумму с семью нулями.
Группу сценаристов экранизации «Экстремальной Вселенной» возглавит Акива Голдсман («Игры разума», «Я, робот»). Продюсерами проекта станут Акива Голдсман, Роб Лайфелд и Бруклин Уивер.
Роб Лайфелд с 18 лет сотрудничает с Marvel и DC. Вселенная Лайфелда включает более 50 персонажей. Многие из них были созданы художником в 1990-е годы, успех первого фильма о Дэдпуле лишь подогрел интерес к его творчеству со стороны киностудий и зрителей. Так, права на экранизацию другого комикса Лайфелда, «Эвенджлин», уже перешли к Paramount. Режиссерское кресло доверили Акиве Голдсману.
Напомним, что с 17 мая в российский прокат выходит фильм «Дэдпул 2».
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