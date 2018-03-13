«Оскар»: что не попало в итоговую версию церемонии

Торжественная церемония вручения премии «Оскар» прошла 4 марта. Работу над «Оскаром» доверили сценаристам шоу Джимми Киммела . Они и рассказали о том, что не попало в итоговую версию церемонии.

Организаторы были готовы ко многому. Например, в любой момент на экране могли появиться комментарии из Twitter’а о церемонии от Дональда Трампа . Однако президент США прокомментировал «Оскар» уже после церемонии награждения лауреатов премии. К тому же Киммел сократил количество шуток о Трампе за час до церемонии. Изначально их было 4, прозвучала только одна.

За самую короткую речь на «Оскаре» Марк Бриджес, ответственный за костюмы к фильму «Призрачная нить», получил гидроцикл. Однако победителей могло быть и больше. Например, за третье место в этой шуточной номинации должны были вручать блендер. Однако от этой идеи также отказались в последний момент, хотя блендер и был приобретен.

Пушек с хот-догами, которые доверили Арми Хаммеру и Энселу Элгорту, могло и не быть. Изначально организаторы церемонии собирались зарядить сладостями пушку для футболок. Однако от этой идеи отказались, потому что она выглядела слишком пугающее и никто не хотел напоминать об оружии гостям и зрителям церемонии, принимая во внимание трагедию во Флориде.

Также организаторы церемонии хотели поместить в ланч-боксы по вареному яйцу и персику. Дело в том, что церемония вручения премии «Оскар» длится несколько часов, и ее гостям под креслами обычно оставляют ланч-боксы для перекуса. Идею угостить звезд персиками и вареными яйцами сценаристам подсказали фильмы «Зови меня своим именем» и «Форма воды». Правда, в итоге от задумки отказались — все-таки есть такое угощение в дорогом дизайнерском наряде не очень удобно.

Также на «Оскаре» не были исполнены несколько песен. Причина банальна — номера обошлись бы организаторам в кругленькую сумму. Так что со сцены не прозвучала выдуманная композиция, которая якобы была в «Форме воды», и песня от Lonely Island о героях блокбастеров.