Театр «Камер-юнкер» представил нижегородцам французскую комедию

Новый спектакль поставлен по известной пьесе современного французского драматурга Реми де Воса «Пока смерть не разлучит нас».

О чем спектакль?

Главный герой, вполне успешный в делах молодой человек, приезжает в родной дом, где не был несколько лет. Парень из-за сложных отношений с матерью не особо стремился возвращаться в дом, где прошло его детство, но повод более чем серьёзный — кремация 92-летней бабушки. Казалось бы, разве такая завязка подходит для искромётной комедии? Но жизнь непредсказуема, а бабушка при жизни была настоящей хулиганкой! Как оказалось, осталась таковой и после смерти. В доме начинает происходить нечто необычайное…

Кроме того, главного героя ждёт встреча с бывшей возлюбленной, скромной и немного провинциальной девушкой, которую он, тем не менее, так и не смог забыть в шумном и ярком Париже. Предстоит герою разрешить и многолетний конфликт поколений с матерью. Но в общем и целом, спектакль, конечно, о любви. С элементами чёрного юмора.

Режиссёру спектакля, заслуженной артистке России Елене Фирстовой, удалось собрать прекрасный актерский состав. Игру молодых артистов Юрия Гуляева и Марии Поповой (обладательница приза зрительских симпатий, финалистка конкурса «Мисс Нижний Новгород 2017») дополняет уже раскрывшийся с полной силой талант настоящих мэтров нижегородской сцены — заслуженных артистов России Ольги Береговой и Анатолия Фирстова.

Анатолий Фирстов играет… умершую бабушку. Роль почти без слов. Более того, режиссёр Елена Фирстова специально придумала эту героиню — в оригинальной версии пьесы такого персонажа нет. Творческая интуиция не подвела — благодаря таланту Анатолия Фирстова роль бабушки стала настоящим украшением спектакля.

Премьеру спектакля приурочили к 8 Марта, а 16 марта в Доме актёра его покажут вновь.

Здесь же до 10 апреля работает выставка сразу двух нижегородских фотохудожников — Ирины Гладунко и Георгия Ахадова — «Театр вооружённым взглядом». Зритель сможет увидеть сцены из лучших постановок нижегородских театров — «Спартак», «Женитьба Фигаро», «Грёзы любви», «Павел I», «Тот самый Мюнхгаузен», «Красавец-мужчина», «Алеко» и многих других. Будет и шанс заглянуть в театральное закулисье.