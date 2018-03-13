Вышел трейлер к сиквелу «Фантастических тварей»

Киностудия Warner Bros. выложила первый официальный трейлер к фильму «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Также в сети появился новый постер.

«Преступление Грин-де-Вальда» следует за событиями «Фантастических тварей, и где они обитают» и будет вторым фильмом в серии из пяти частей, который является и приквелом и частично продолжением вселенной про Гарри Поттера. Действие картины на этот раз происходит в Париже. Альбус Дамблдор обращается за помощью к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, чтобы поймать сбежавшего злого волшебника Грин-де-Вальда, роль которого исполняет Джонни Депп.

В сиквеле также снялись Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Эзра Миллер, Зои Кравиц, Джуд Лоу, Клаудия Ким и Каллум Тернер. Режиссером фильма является Дэвид Йейтс, а продюсерами выступают Дэвид Хейман, Стивен Кловз, Дж. К. Роулинг и Лайонел Уигрэм.

Российская премьера «Фантастических тварей: Преступление Грин-де-Вальда» состоится 15 ноября 2018 года.