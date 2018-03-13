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Вышел трейлер финального сезона «Американцев»
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Вышел трейлер финального сезона «Американцев» 

Fancy Journal 13 марта 2018
Телеканал FX выложил трейлер шестого сезона сериала «Американцы», премьера которого состоится 28 марта.
События сезона разворачиваются в 80-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны. Остросюжетная драма повествует о живущих в США агентах КГБ Филиппе и Элизабет Дженнингс, с виду добропорядочных американских граждан, которые живут в уютном особняке, ходят на работу и воспитывают общих детей.
В финальном сезоне супруги решают наконец вернуться на родину, в Россию, однако их планы меняет неожиданный поворот в одном из ведущих дел.
В сериале снимаются Кери Расселл, Мэттью Риз, Ноа Эммерих, Холли Тейлор, Марго Мартиндейл, Лори Холден, Брэндон Дж. Дирден, Коста Ронин и другие. Шоураннерами и создателями проекта являются Джозеф Вайсберг и Джоэль Филдс. Исполнительными продюсерами выступают Джастин Фалвей и Дэррил Фрэнк.
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