Вышел трейлер финального сезона «Американцев»

Телеканал FX выложил трейлер шестого сезона сериала «Американцы», премьера которого состоится 28 марта.

События сезона разворачиваются в 80-х годах прошлого века, в разгар Холодной войны. Остросюжетная драма повествует о живущих в США агентах КГБ Филиппе и Элизабет Дженнингс, с виду добропорядочных американских граждан, которые живут в уютном особняке, ходят на работу и воспитывают общих детей.

В финальном сезоне супруги решают наконец вернуться на родину, в Россию, однако их планы меняет неожиданный поворот в одном из ведущих дел.