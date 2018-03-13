Ещё
Вышел трейлер анимационной комедии «Гринч»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер анимационной комедии «Гринч» 

Fancy Journal 13 марта 2018
На днях в сети появился первый трейлер к анимационной комедии «Гринч», основанной на книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», а также являющейся ремейком одноимённого фильма 2000 года.
Согласно сюжету, вечно недовольный Гринч живет на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Как любой уважающий себя интроверт, Гринч с ума сходит от несмолкающего шума, сопровождающего праздник. И вот ему приходит идея: а почему бы не украсть Новый год?
Режиссерами картины стали Скотт Моужер и Ярроу Чейни («Тайная жизнь домашних животных»). Известно, что российская премьера фильма назначена на 27 декабря.
Fancy Journal: последние новости
Дэнни Бойл снимет новый фильм о Бонде Мадонна снимет фильм о балерине В сети появился трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение