Вышел трейлер анимационной комедии «Гринч»

На днях в сети появился первый трейлер к анимационной комедии «Гринч», основанной на книге Доктора Сьюза «Как Гринч украл Рождество», а также являющейся ремейком одноимённого фильма 2000 года.

Согласно сюжету, вечно недовольный Гринч живет на самой вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее празднование нового года. Как любой уважающий себя интроверт, Гринч с ума сходит от несмолкающего шума, сопровождающего праздник. И вот ему приходит идея: а почему бы не украсть Новый год?

Режиссерами картины стали Скотт Моужер и Ярроу Чейни («Тайная жизнь домашних животных»). Известно, что российская премьера фильма назначена на 27 декабря.