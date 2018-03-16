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Абоненты Tele2 снимут короткометражный фильм
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Абоненты Tele2 снимут короткометражный фильм 

Москва24 16 марта 2018
Фото: Москва24
Абоненты Tele2 получат возможность самостоятельно снять короткометражный фильм в рамках проекта компании Disney «Счастье — это…», об этом сообщили представители столичного оператора.
Цель проекта, партнером которого является столичный оператор, помочь начинающим сценаристам, режиссерам и актерам создать большое кино с профессионалами современного кинематографа.
Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года.
В жюри войдут признанные мастера киноиндустрии: Владимир Грамматиков, Федор Бондарчук, Сергей Лукьяненко, Павел Лунгин, Андрей Мерзликин, Анна Михалкова, Джаник Файзиев, Владимир Хотиненко и Оксана Карас.
Как сообщили в компании, интересы абонентов Tele2 будет представлять заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока. В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отбирают лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма.
Чтобы принять участие в кинопроекте необходимо выбрать на сайте проекта Tele2 один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. На его основе Tele2 предлагает снять на смартфон 5-минутное видео и загрузить работу в личный кабинет участника до 23 апреля 2018 года. На портале собраны материалы, которые помогут создать короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающее видео.
В финал конкурса «Кино по другим правилам» попадут пять человек, чьи видеоролики будут отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье — это…». Победители пройдут недельное обучение в Московской школе кино, после чего защитят свои работы перед экспертами. Автор лучшего фильма станет режиссером одной из семи новелл киноальманаха «Счастье — это…».
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