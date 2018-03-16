Абоненты Tele2 снимут короткометражный фильм

Абоненты Tele2 получат возможность самостоятельно снять короткометражный фильм в рамках проекта компании Disney «Счастье — это…», об этом сообщили представители столичного оператора.

Цель проекта, партнером которого является столичный оператор, помочь начинающим сценаристам, режиссерам и актерам создать большое кино с профессионалами современного кинематографа.

Кинопроект объединит семь историй о счастье в киноальманах, который выйдет в широкий прокат в марте 2019 года.

Как сообщили в компании, интересы абонентов Tele2 будет представлять заместитель генерального директора компании по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов Андрей Патока . В ходе нескольких конкурсных этапов эксперты отбирают лучших сценаристов, режиссеров и часть актерского состава для будущего фильма.

Чтобы принять участие в кинопроекте необходимо выбрать на сайте проекта Tele2 один из 50 сценариев, победивших на конкурсе Disney. На его основе Tele2 предлагает снять на смартфон 5-минутное видео и загрузить работу в личный кабинет участника до 23 апреля 2018 года. На портале собраны материалы, которые помогут создать короткометражку: советы профессионалов, интересные киноприемы, обучающее видео.

В финал конкурса «Кино по другим правилам» попадут пять человек, чьи видеоролики будут отобраны авторитетным жюри проекта «Счастье — это…». Победители пройдут недельное обучение в Московской школе кино, после чего защитят свои работы перед экспертами. Автор лучшего фильма станет режиссером одной из семи новелл киноальманаха «Счастье — это…».