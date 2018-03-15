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На фестивале «Утро Родины» победили «Оптимисты», Хабенский и Боярская
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На фестивале «Утро Родины» победили «Оптимисты», Хабенский и Боярская 

Свободная пресса 15 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Фильм «Оптимисты» Валерия Тодоровского стал лучшим на первом фестивале телевизионных художественных фильмов «Утро Родины», который прошел в марте в Южно-Сахалинске.
«Делать выбор было сложно. Мы много спорили. Единогласно приняли решение только по двум номинациям: лучший сценарий и специальный приз. Много интересных работ и нелегко было выбрать из них самую-самую. Но, тем не менее, победители названы, фестиваль состоялся», — цитирует пресс-служба фестиваля председателя жюри Николая Досталя.
Лучшим режиссером стал Владимир Котт за работу «Петр Лещенко. Все, что было…». Эдуард Володарский был посмертно награжден за сценарий к этому фильму.
Также лауреатами фестиваля «Утро Родины» стали Константин Хабенский (за роль в сериале «Троцкий») и Елизавета БоярскаяАнна Каренина»). Специальный приз жюри и приз «Золотой лотос» за выдающийся вклад в развитие отечественного телевизионного кино получил Евгений Миронов.
Справка «СП»:
Телефестиваль «Утро Родины» прошел в Южно-Сахалинске с 8 по 14 марта. Участниками стали 13 фильмов, выпущенных крупными российскими каналами («Первый канал», ВГТРК, НТВ, ТНТ, ТВ3, СТС). Символом первого в России фестиваля телевизионных художественных фильмов «Утро Родины» стал дальневосточный лотос, лауреаты получили «Фарфоровые лотосы», главным призом стал золотой цветок.
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