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Disney запустила съемки фильма «Артемис Фаул»
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Disney запустила съемки фильма «Артемис Фаул» 

Ревизор.ru 13 марта 2018
Фото: Ревизор.ru
Киностудия Disney объявила о начале съемок фильма "Артемис Фаул", основанного на одной из книг Йона Колфера о гениальном мальчике, сообщает "Культуромания".
Режиссировать новую картину вызвался Кеннет Брана, снявший новый вариант "Убийства в Восточном экспрессе". Главную роль в киноленте исполнит Фердия Шоу. А также в фильме снимутся Миранда Рэйсон, Нонсо Анози, Лара МакДоннелл, Джули Денч, Джош Гад и Тамара Смарт.
Мир во вселенной романов про Артемиса Фаула делится на мир людей или "вершков" и на подземный мир, где живёт волшебный народец, состоящий из эльфов, спрайтов, пикси, гномов, гоблинов, троллей и многих других существ, которых вершки считают сказочными.
Эти существа переселились под землю из-за потребительского отношения верхних людей к природе. Подземные жители владеют магией, а по степени развития науки и технологии волшебный народец намного превосходит людей.
Главный герой книги Артемис Фаул, гений и последний потомок старинной династии преступников, который узнает о волшебном народе и пытается выманить у него золото.
Съемки фильма о гениальном мальчике и волшебном народце пройдут в Лондоне и вьетнамском Хошимине.
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