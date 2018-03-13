Disney запустила съемки фильма «Артемис Фаул»

Киностудия Disney объявила о начале съемок фильма "Артемис Фаул", основанного на одной из книг Йона Колфера о гениальном мальчике, сообщает "Культуромания".

Режиссировать новую картину вызвался Кеннет Брана , снявший новый вариант "Убийства в Восточном экспрессе". Главную роль в киноленте исполнит Фердия Шоу. А также в фильме снимутся Миранда Рэйсон, Нонсо Анози, Лара МакДоннелл, Джули Денч, Джош Гад и Тамара Смарт.

Мир во вселенной романов про Артемиса Фаула делится на мир людей или "вершков" и на подземный мир, где живёт волшебный народец, состоящий из эльфов, спрайтов, пикси, гномов, гоблинов, троллей и многих других существ, которых вершки считают сказочными.

Эти существа переселились под землю из-за потребительского отношения верхних людей к природе. Подземные жители владеют магией, а по степени развития науки и технологии волшебный народец намного превосходит людей.

Главный герой книги Артемис Фаул, гений и последний потомок старинной династии преступников, который узнает о волшебном народе и пытается выманить у него золото.

Съемки фильма о гениальном мальчике и волшебном народце пройдут в Лондоне и вьетнамском Хошимине.