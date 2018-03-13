Ещё
Преображенцы могут посмотреть фильмы о художниках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Преображенцы могут посмотреть фильмы о художниках 

Управа района Преображенское 13 марта 2018
Фото: Управа района Преображенское
В марте в Измайловском парке продолжается серия кинопоказов «Художники в кино».
В выставочном павильоне «Арт-парк» продолжается серия кинопоказов «Художники в кино». Мероприятие организовано совместно с Киноконцерном «Мосфильм».
В марте посетителей ждут бесплатные показы двух фильмов. 17 марта в 17.00 в «Арт-парке» можно будет посмотреть легендарный фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского, снятый в 1966 году. А 31 марта в Измайловском парке всем желающим покажут историко-биографический фильм «Василий Суриков», снятый в 1959 году Анатолием Рыбаковым. Этот кинопоказ тоже начнется в 17.00.
Всего в программе было заявлено пять фильмов.
Все кинопоказы бесплатные. Выставочный павильон «Арт-парк» можно найти по адресу: Московский проспект, с. 26.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы могут посетить выставку «Просто другие» Преображенцы могут отнести детские книги в Измайловский парк Людмила Вильчинская споет для преображенцев
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?3
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской19
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение