Преображенцы могут посмотреть фильмы о художниках

В марте в Измайловском парке продолжается серия кинопоказов «Художники в кино».

В выставочном павильоне «Арт-парк» продолжается серия кинопоказов «Художники в кино». Мероприятие организовано совместно с Киноконцерном «Мосфильм».

В марте посетителей ждут бесплатные показы двух фильмов. 17 марта в 17.00 в «Арт-парке» можно будет посмотреть легендарный фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского , снятый в 1966 году. А 31 марта в Измайловском парке всем желающим покажут историко-биографический фильм «Василий Суриков», снятый в 1959 году Анатолием Рыбаковым . Этот кинопоказ тоже начнется в 17.00.

Всего в программе было заявлено пять фильмов.

Все кинопоказы бесплатные. Выставочный павильон «Арт-парк» можно найти по адресу: Московский проспект, с. 26.