Александра Бортич: На съемках «Я худею» спорили со Шнуровым про рок

Sobesednik.ru побывал на премьере фильма «Я худею» и узнал все подробности закулисья этой картины.

В прошлом году вокруг молодой актрисы Саши Бортич начали ходить слухи о беременности. Эти домыслы стали появляться из-за того, что 23-летняя девушка сильно поправилась. Однако, как оказалось, Бортич набрала вес специально для нового фильма «Я худею». В картине рассказывается о том, с какими трудностями сталкиваются молодые люди на пути к достижению стройной фигуры. На премьере под конец фильма зрители не могли удержаться от слез — настолько трогательно Саша исполнила свою роль. А все потому, что актрисе проблемы с лишним весом знакомы не понаслышке.

— Я очень склонна к полноте, — признается Бортич. — В 15 лет я весила ровно столько же, сколько и моя героиня Аня в фильме «Я худею» (героиня Бортич весит 75 кг. — Авт.). Это всё гены. Ради роли я за полтора месяца набрала 20 килограммов, а потом скинула 15 благодаря усиленным тренировкам и правильной еде. Это все очень сложно, в обоих случаях есть свои трудности. Очень смешно то, что у меня маленькая голова и миниатюрное лицо, то есть, если я и набрала лишние килограммы, но меня снять в кадре крупно, заметно сильно не будет. Это конечно же большой плюс.

Съемки фильма проходили в Москве прошлым летом, было очень много сцен на улице, и актеры, естественно, были легко одеты. Но первая половина лета 2017-го была совсем не жаркая. Поэтому погода стала еще одним испытанием, которое пришлось преодолеть актерам.

— Никогда не забуду, как 2 июля мы с Женей Куликом снимали летнюю сцену на площадке и пошел снег, — вспоминает Александра. — Пришлось ждать, чтобы продолжить съемки. А еще один курьез — по сценарию я подпалила баню героя Сергея Шнурова.

Лидер группировки «Ленинград» сыграл роль отца главной героини — в прошлом лихого парня, а ныне серьезного предпринимателя. В картине Шнуров удивил всех танцем под хит конца 90-х Freestyler группы Bomfunk MS’s. Александра Бортич рассказала, что за кадром они со Шнуром нередко спорили.

— Мы с Сергеем Владимировичем много разговаривали про музыку, — говорит актриса. — В основном про хард-рок. Вот он не любит Led Zeppelin, а я, наоборот, очень люблю. Вообще со Шнуровым было очень приятно работать. То, что он не профессиональный актер, не делает его менее крутым. На площадке он очень клёвый, живой, естественный.

По сценарию герой Сергея Шнурова бросил маму главной героини, когда их дочь была еще маленькой девочкой. И это еще одна параллель с настоящей жизнью Александры Бортич. В одном из интервью нашим корреспондентам она призналась, что своего родного отца сейчас практически не видит.

— Я родилась в Светлогорске Гомельской области (Белоруссия), — откровенно рассказывала нам актриса. — Когда мне было три года, родители развелись, мама уехала в Москву, и до школы я жила в Гродно у бабушки. Затем мама забрала меня к себе, и, когда мне было десять лет, у меня появился отчим Андрей, он заменил мне отца. Он любит меня, как родную, у них с мамой нет совместных детей. А любовь родного отца мне не нужна. Я не общалась с ним с подросткового возраста.

Еще один партнер Александры Бортич по съемочной площадке фильма «Я худею», звезда сериала «Остров» и известный интернет-блогер Евгений Кулик, по сценарию тоже делает все ради того, чтобы похудеть. Однако актер признался, что в жизни он ни капельки не стесняется своего лишнего веса.

— В интернете в комментариях мне постоянно пишут всякую фигню, — говорит артист. — Например: «жирный-жирный поезд пассажирный». Пусть пишут, мне что, жалко? Комментарии резиновые, пишите, сколько хотите, я все читаю и не расстраиваюсь ни капли. Я ем после шести. О похудении периодически задумываюсь, но ничего не делаю, мне лень. Полные люди добрее, чем худые. Мне очень понравилось наше кино, я даже плакал. С Сашей работать очень приятно, она такая зажигалочка на площадке!

Однако ради роли Кулику все-таки пришлось пойти на небольшие жертвы.

— Я в жизни не езжу за рулем, — продолжает Евгений. — Вот для роли я научился водить. Но все равно после съемок так и не сел за руль. Нет желания вообще.