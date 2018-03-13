Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO

Актриса Николь Кидман и сценарист Дэвид Э. Келли, которые в прошлом году приняли участие в успешном тв-проекте «Большая маленькая ложь», воссоединились для работы над новым мини-сериалом «The Undoing».

Николь Кидман сыграет Грейс Сакс, успешного семейного терапевта, счастливую жену и любящую мать долгожданного сына. Совсем скоро Грейс опубликует свою первую книгу о браке и отношениях, в которой утверждает, что дурные наклонности мужчины можно увидеть уже на первом свидании. Она призывает женщин быть внимательными, чтобы впоследствии не сожалеть о несчастном замужестве.

Но однажды в жизни Грейс наступает черная полоса — в ее дом приходят полицейские, муж бесследно исчезает и оказывается совсем не тем, за кого выдавал себя много лет. Главной героине предстоит воспользоваться собственными советами и построить для себя и сына новую безопасную жизнь.

Сериал будет снят по мотивам психологического триллера Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».