Ещё
Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO
Далее:
Читайте также:
Ещё

Николь Кидман обманет муж в новом сериале HBO 

Киноафиша 13 марта 2018
Фото: Киноафиша
Актриса Николь Кидман и сценарист Дэвид Э. Келли, которые в прошлом году приняли участие в успешном тв-проекте «Большая маленькая ложь», воссоединились для работы над новым мини-сериалом «The Undoing».
Николь Кидман сыграет Грейс Сакс, успешного семейного терапевта, счастливую жену и любящую мать долгожданного сына. Совсем скоро Грейс опубликует свою первую книгу о браке и отношениях, в которой утверждает, что дурные наклонности мужчины можно увидеть уже на первом свидании. Она призывает женщин быть внимательными, чтобы впоследствии не сожалеть о несчастном замужестве.
Но однажды в жизни Грейс наступает черная полоса — в ее дом приходят полицейские, муж бесследно исчезает и оказывается совсем не тем, за кого выдавал себя много лет. Главной героине предстоит воспользоваться собственными советами и построить для себя и сына новую безопасную жизнь.
Сериал будет снят по мотивам психологического триллера Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».
Киноафиша: последние новости
В Санкт-Петербурге создан «Фонд развития киностудии «Ленфильм» Приключения Кролика Питера на большом экране Netflix получил права на персонажей из комиксов создателя Дэдпула
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской6
Тест: это было в фильме или в книге?2
Воробьев после поцелуя с мужчиной: мне хватило яиц47
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?73
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение