Пугачева произвела фурор на показе Гуляева 

На днях в столичном в Манеже состоялся модный показ коллекции дизайнера Игоря Гуляева. Мероприятие посетили многие российские знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская и другие.
Не обделила событие своим вниманием и Алла Пугачева. Для этого выхода 68-летняя исполнительница облачилась в излюбленный черный: короткое платье и длинный сюртук с высокими сапогами. «В зрительном зале присутствовала практически вся „светская Москва“, во главе с ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ, ВЫГЛЯДЯЩЕЙ КАК НИКОГДА ВЕЛИКОЛЕПНО КОРОЛЕВОЙ АЛЛОЙ», — отозвался о показе поп-король в своем микроблоге.