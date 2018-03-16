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Пугачева произвела фурор на показе Гуляева
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Пугачева произвела фурор на показе Гуляева 

WomanHit.ru 16 марта 2018
Фото: WomanHit.ru
На днях в столичном в Манеже состоялся модный показ коллекции дизайнера Игоря Гуляева. Мероприятие посетили многие российские знаменитости, в том числе Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская и другие.
Не обделила событие своим вниманием и Алла Пугачева. Для этого выхода 68-летняя исполнительница облачилась в излюбленный черный: короткое платье и длинный сюртук с высокими сапогами. «В зрительном зале присутствовала практически вся „светская Москва“, во главе с ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВОМ, ВЫГЛЯДЯЩЕЙ КАК НИКОГДА ВЕЛИКОЛЕПНО КОРОЛЕВОЙ АЛЛОЙ», — отозвался о показе поп-король в своем микроблоге.
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