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8 сериалов про умных и ушлых адвокатов
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8 сериалов про умных и ушлых адвокатов 

Ivi.ru 13 марта 2018
Фото: Кадр из сериала "Для людей"
Сложные дела, жаркие судебные прения, частные расследования, карьерные амбиции и личные драмы в нашей подборке.

Для людей

For the People, 2015
Новый сериал, созданный шоураннером Шондой Раймс («Как избежать наказания за убийство», «Анатомия страсти» и «Скандал»). В центре сериала — ежедневные баталии между адвокатами и судьями окружного суда Нью-Йорка, которые разрываются между рабочим долгом, человеческими чувствами и личной жизнью.

Как избежать наказания за убийство

How to Get Away with Murder, 2014 — …
Блестящий юрист и талантливый педагог Анализа Китинг преподает право группе амбициозных студентов-юристов, но предпочитает называть свой курс «Как избежать наказания за убийство». В скором времени полученные знания студенты применят на практике…

Рейк

Rake, 2014
Жизнь адвоката Кигана Дина не похожа на сказку, но лишь одно спасает его от полного и окончательного провала — любимая работа, в которой Дин реализуется на сто процентов, решая самые сложные и безнадежные дела.

Схватка

Выпускница юридического университета, умница и красавица Эллен после окончания учебы сразу же получает приглашение на работу в крупную компанию, которой руководит гроза мира адвокатов — Пэтти Хьюз.

Лучше звоните Солу

Better Call Saul, 2015 — …
Спин-офф хита «Во все тяжкие» повествует о жизни и работе находчивого адвоката Сола Гудмана за несколько лет до знакомства со скромным учителем химии Уолтером Уайтом.

Форс-мажоры

Suits, 2011 — …
Мир акул адвокатуры глазами одного из самых успешных нью-йоркских юристов, Харви Спектера и его нового ассистента Майка Росса — гениального, обладающего феноменальными способностями неудачника, изгнанного из колледжа.

Кто, если не я?

В жизни Нины Беркутовой все пошло наперекосяк: измена мужа, увольнение с любимой работы, непонимание с детьми. Но Беркутова сильный человек, она находит в себе мужество начать жить заново и бескорыстно помогать малообеспеченным гражданам в суде.

Хорошая жена

The Good Wife, 2009 — 2016
История Алисии Флоррик, на плечи которой легла забота о семье после того, как ее муж был вовлечен в публичный секс-скандал и посажен в тюрьму за коррупцию. Теперь Алисии придется вспомнить все свои навыки работы адвокатом и спустя 13 лет перерыва начать свою карьеру с нуля.
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