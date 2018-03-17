Новые «Мстители» установили первый рекорд

Она стала самым быстро продаваемым супергеройским фильмом в первые 24 часа предпродаж на сервисе билетов Fandango.

На установление этого достижения картине потребовалось шесть часов.

"Мстители: Война бесконечности" — самая масштабная лента компании Marvel на данный момент. Она объединила героев всех франшиз ее супергеройской вселенной.

Ранее сообщалось, что новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки.