Ещё
Новые «Мстители» установили первый рекорд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новые «Мстители» установили первый рекорд 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Лента «Мстители: Война бесконечности» установила свой первый рекорд, сообщает The Hollywood Reporter.
Она стала самым быстро продаваемым супергеройским фильмом в первые 24 часа предпродаж на сервисе билетов Fandango.
На установление этого достижения картине потребовалось шесть часов.
"Мстители: Война бесконечности" — самая масштабная лента компании Marvel на данный момент. Она объединила героев всех франшиз ее супергеройской вселенной.
Ранее сообщалось, что новый трейлер «Мстителей» набрал 19,5 млн просмотров за сутки.
Газета.Ru: последние новости
Марион Котийяр может стать женой Есенина В России снова экранизируют роман "Мастер и Маргарита" Мадонна снимет фильм про балерину
 Ещё 27 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской25
Самые дикие реалити-шоу со всего мира6
Самые дикие порнопародии на фильмы и мультсериалы22
Фильмы, которые вдохновят вас на новые победы
5 самых интересных мест в Петербурге: выбор блогера
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение