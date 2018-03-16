Вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

В сети появился трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на YouTube-канале Marvel Entertainment в пятницу, 16 марта.

По сюжету, на Землю вторгается титан Танос, и группе супергероев угрожает серьезная опасность. Железный Человек, Черная Пантера, Доктор Стрэндж, Капитан Америка, Халк и другие поборются с общим врагом, который хочет уничтожить половину Вселенной.