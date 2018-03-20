Вышел трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
3 мая в кинотеатрах начнется битва за Вселенную. Межгалактический тиран Танос собирает камни бесконечности, планируя уничтожить все миры; единственные, кто может его остановить, — Мстители! Вот только прежде чем сражаться с Таносом, членам команды придется научиться действовать не поодиночке, а сообща.
В Сети появился финальный трейлер блокбастера «Мстители: Война бесконечности», и, судя по количеству просмотров, которые уже превысили цифру 40 миллиона, новую часть поклонники ждут с особым нетерпением. Еще бы, ведь в главных ролях Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Элизабет Олсен, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Джош Бролин и Роберт Дауни-младший. Кстати, поклонники Тони Старка от новой части фильма ждут худшего. Все дело в постере, на котором Железный Человек изображен в позе распятого Иисуса Христа. Неужели создатели тем самым намекают, что он должен принести себя в жертву, чтобы восстановить мир в кинематографической Вселенной Marvel? Увидим в мае! А пока смотрим трейлер.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите