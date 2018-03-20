Ещё
Вышел трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вышел трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности» 

Sunmag 20 марта 2018
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
3 мая в кинотеатрах начнется битва за Вселенную. Межгалактический тиран Танос собирает камни бесконечности, планируя уничтожить все миры; единственные, кто может его остановить, — Мстители! Вот только прежде чем сражаться с Таносом, членам команды придется научиться действовать не поодиночке, а сообща.
В Сети появился финальный трейлер блокбастера «Мстители: Война бесконечности», и, судя по количеству просмотров, которые уже превысили цифру 40 миллиона, новую часть поклонники ждут с особым нетерпением. Еще бы, ведь в главных ролях Марк Руффало, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Элизабет Олсен, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Бенедикт Камбербэтч, Джош Бролин и Роберт Дауни-младший. Кстати, поклонники Тони Старка от новой части фильма ждут худшего. Все дело в постере, на котором Железный Человек изображен в позе распятого Иисуса Христа. Неужели создатели тем самым намекают, что он должен принести себя в жертву, чтобы восстановить мир в кинематографической Вселенной Marvel? Увидим в мае! А пока смотрим трейлер.
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
«Тихоокеанский рубеж – 2» и еще 8 фильмов про инопланетное вторжение «Тихоокеанский рубеж – 2» и еще 5 классных кинопремьер недели «Три билборда на границе Эббинга» и еще 6 лучших фильмов с Фрэнсис Макдорманд
 Ещё 42 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых2
Фильм «Черная пантера» побил очередной рекорд2
Заворотнюк поверила в мистику2
Как снимался сериал «Золотая орда»18
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
04:42
Что шептал Нед Старк перед казнью
ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение