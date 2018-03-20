Вышел трейлер фильма «Мстители: Война бесконечности»

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

3 мая в кинотеатрах начнется битва за Вселенную. Межгалактический тиран Танос собирает камни бесконечности, планируя уничтожить все миры; единственные, кто может его остановить, — Мстители! Вот только прежде чем сражаться с Таносом, членам команды придется научиться действовать не поодиночке, а сообща.

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