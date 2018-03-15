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Бен Аффлек пообещал роли для женщин, темнокожих и геев по всех своих фильмах
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Бен Аффлек пообещал роли для женщин, темнокожих и геев по всех своих фильмах 

Попкорн News 15 марта 2018
Фото: Попкорн News
На минувшем «Оскаре» Фрэнсис МакДорманд предложила ввести в Голливуд «райдер инклюзивности», который предполагает заранее утвержденное соотношение мужчин и женщин, определенное число представителей различных рас и актеров с нетрадиционной сексуальной ориентацией на съемках. Бен Аффлек и Мэтт Дэймон первыми поддержали предложение МакДорманд и пообещали включить райдер во все свои контракты. Инициатива Аффлека после его провальных проектов кажется несколько нелепой. На ближайший год он не запланировал ни одного фильма, а все выпущенные с ним картины проваливаются в прокате. Да и сам Аффлек, признаться, выглядит все хуже и хуже. Тем не менее, актер и режиссер вместе со своим другом и коллегой Мэттом Дэймоном пообещали, что все контракты их студии Pearl Street Films отныне будут заключаться именно согласно «райдеру инклюзивности», который предусматривает множество интересных условий. Например, в съемочной группе и касте должно быть не менее 40% цветных людей, что сейчас выполняется крайне редко (не считая «Черной Пантеры», конечно). Волна возмущений в Голливуде достигла уже такой критической точки, что скоро этим райдером будут пользоваться все, чтобы не навлечь на себя гнев.
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