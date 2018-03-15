Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике

Актриса, сыгравшая Лару Крофт, представила новый фильм о расхитительнице гробниц в Мексике.

Понятно, что сравнения с Энжи избежать не удалось, и далеко не все поклонники франшизы Tomb Raider восприняли перемены положительно. Однако на красной дорожке Алисия выглядела превосходно, как и положено звезде мирового уровня.

Лару Крофт в исполнении Алисии Викандер российские зрители смогут увидеть 15 марта, когда фильм выйдет в отечественный прокат.