Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике 

Актриса, сыгравшая Лару Крофт, представила новый фильм о расхитительнице гробниц в Мексике.
Алисии Викандер пришлось нелегко: ей нужно было сыграть Лару Крофт, роль которой до этого исполняла Анджелина Джоли, и оказаться убедительной.
Понятно, что сравнения с Энжи избежать не удалось, и далеко не все поклонники франшизы Tomb Raider восприняли перемены положительно. Однако на красной дорожке Алисия выглядела превосходно, как и положено звезде мирового уровня.
Лару Крофт в исполнении Алисии Викандер российские зрители смогут увидеть 15 марта, когда фильм выйдет в отечественный прокат.