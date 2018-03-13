В КЦ «Вдохновение» прошел фестиваль детских мультфильмов

Мультфильм к празднику — такой подарок сделали своим мамам, бабушкам, а также родным и друзьям ребятишки из разных анимационных студий столицы. Их работы были показаны на мероприятии со странным названием «НеФестиваль» в культурном центре «Вдохновение».

— Эта идея выросла из моего опыта ежегодного смотра работ в студии, где я преподаю, — рассказывает организатор фестиваля, режиссер анималистического кино Екатерина Кузнецова . — Показ работ на большом экране, это — всегда взаимодействие с залом. Даже если на просмотр пришли мама, папа и ещё десяток знакомых человек. В зале фильм смотрится совсем по-другому. На большом экране, сидя бок о бок со зрителями, к которым обращается его фильм, ребёнок способен взглянуть на свою работу по-новому. Есть много интересных художественных и анимационных решений, которые дети реализуют за счёт своей смелости или наивности. И поэтому просмотр мультфильмов на широком экране интересен и ребятам, и взрослым.

Программа показа была разбита на отдельные тематические блоки. Мультики объединялись либо по жанру, либо по общности сюжета. Получился очень интересный видеоряд, который приятно удивил высоким качеством работ.

Некоторые ребята коснулись в своем творчестве совсем не детских проблем. Например, сделали мультик, посвященный донорам и спасенным благодаря их вкладу маленьким пациентам с тяжелыми заболеваниями. А некоторые напомнили своим сверстникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

На празднике, посвященном Международному женскому дню, работали бесплатные мастер-классы, знакомящие с основами мультипликации. На них каждый ребенок мог научиться создавать иллюзию взлета воздушного шарика при помощи ряда последовательных рисунков, а также изготовить из картона и пластилина домики, которые в дальнейшем можно было бы использовать для съемки мультика.