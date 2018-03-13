Кто проклял спящих

22 марта в 19:40 на НТВ начнется показ 8-серийного мистического триллера «Проклятие спящих». Автором и режиссером загадочной истории стал один из самых культовых российских сценаристов, обладатель премии ТЭФИ Илья Куликов

Сюжет любопытен: существуют картины, на которых изображены спящие люди. И это вовсе не просто предметы искусства, поскольку в каждом полотне заключена душа изображенного на нем человека. Это проклятие пришло в наш мир от художника, который до безумия любил свою жену и, когда она умирала, силой своих чувств заточил ее душу в портрет.

Эта городская легенда вдохновила бизнесмена Павла Воронова (Евгений Стычкин) собрать коллекцию полотен со спящими героями. В этом деле его помощниками стали фотограф Костя ( Александр Соколовский ) и искусствовед Агнесса (Анастасия Заворотнюк). Но не только Воронов ведет охоту за необычными портретами: художник Алексей Тихонов (Юрий Чурсин) мечтает продолжить дело мастера и научиться заключать души в полотна. Эта история могла бы так и остаться байкой для студентов-искусствоведов, если бы погоня за картинами не превратилась в череду странных смертей. Майор юстиции и следователь по особо важным делам Ирина Щуляева (Анна Котова) дает себе слово распутать клубок мистических преступлений.

— Основной задачей было создать историю, которая через понятную всем детективную завязку вовлечёт зрителя в гораздо более сложное повествование, чем простой детектив или триллер. По большому счёту, это фильм об искусстве как способе борьбы со смертью. Только так автор любого произведения способен в какой-то степени обрести вечную жизнь — его работы должны жить за него. Всё это иносказательно заложено в сюжет мистического триллера. Самой большой сложностью при создании этого проекта было сохранить подход к работе как к кино, а не как к телесериалу. На это ушло много сил и времени у всех цехов. Я считаю, что получился настоящий киносериал, — рассказал Илья Куликов.

Своей необычностью многосерийный фильм «Проклятие спящих» уже успел привлечь зарубежный рынок. В 2017 году сериал был показан в качестве одного из лучших новых форматов на международной выставке аудиовизуальной продукции MIPCOM, которая ежегодно проходит в Каннах.