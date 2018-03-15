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«Беверли-Хиллз 90210»: продолжение возможно
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«Беверли-Хиллз 90210»: продолжение возможно 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Кадр
Не знал и не смотрел культовый сериал 2000-х, пожалуй, только ленивый. Пять лет назад вышла последняя серия продолжения любимой истории и, если вы грустили по этому поводу, то сейчас мы это исправим.
Создатели этого популярного шоу никак не отпустят мысль о том, что проект должен продолжаться — канал CBS заявил о возможном возрождении съемок. Предполагается, что концепция сериала останется прежней и зритель вновь будет наблюдать за жизнью американских школьников.
Хоть работа и находиться на самой начальной стадии, звезды «Беверли-Хиллз 90210» Дженни Гарт и Тори Спеллинг уже дали знать, что сниматься готовы.
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